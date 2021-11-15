Министр культуры Наталья Ярославцева объявила о новом назначении в Новосибирской государственной филармонии. Художественным руководителем ансамбля солистов «Новосибирская камерата» стал Михаил Симонян. Он пообещал зрителям экспериментальные проекты.

На пресс-конференции в Новосибирской государственной филармонии 15 ноября министр культуры региона Наталья Ярославцева объявила о назначении художественным руководителем ансамбля солистов «Новосибирская камерата» известного скрипача, дирижера, культурного менеджера и общественного деятеля Михаила Симоняна.

Собственным худруком струнный коллектив обзаводится для того, чтобы получить большую творческую самостоятельность и возможность участия в проектах в стране и за рубежом.

«Мы не можем больше делать проекты огромными коллективами. Любые взаимодействия с другими территориями Сибири, европейской части и зарубежья, конечно, требуют более мобильной работы. Вот почему мы обратились к нашей филармонии, поговорили с симфоническим оркестром, маэстро, и всё-таки приняли решение о том, что нам необходимы мобильные коллективы. Но мы прекрасно осознаем, что при своей нагрузке симфонический оркестр не может отвечать за творческие проекты таких коллективов. Поэтому уже решен вопрос о художественном руководителе струнного ансамбля», — рассказала Наталья Ярославцева.

В новой должности Михаил Симонян будет отвечать за все проекты ансамбля, взаимодействовать не только с минкультом региона, но и других субъектов РФ, а также зарубежья. При этом изменится статус музыкального коллектива — он сможет получать финансирование не только из бюджета Новосибирской области, но также из всех других возможных источников — подчеркнула министр.

Объясняя назначение именно Михаила Симоняна на новую должность, Наталья Ярославцева упомянула его заслуги в продюсировании недавнего выступления Сибирского русского народного хора в Сирии.

Михаил Симонян рассказал о будущем ансамбля «Новосибирская камерата» под его руководством.

«Мы не будем очень много давать концертов на первых порах. Но это будет очень мобильный коллектив, который будет играть очень разные программы. Не только камерную музыку, но и балетные, оперные программы. Почему бы Новосибирской филармонии не стать новой экспериментальной площадкой? Думаю, мы в следующем году покажем и балетный проект», — заметил Михаил Симонян.

Он пояснил, что в данном случае балетные спектакли могли бы идти в сокращенном варианте. К примеру, 1,5 часа вместо стандартных 4 часов.

Также в ходе прошедшей пресс-конференции Наталья Ярославцева рассказала о планах отстаивать большую заполняемость концертных залов. На сегодня, напомним, в связи с пандемией разрешенная наполняемость площадок составляет 50%.

«Сегодня мы начнём небольшое всё-таки давление на то, чтобы залы открывать на 70% (наполняемости). Потому что (в чём) смысл введения QR-кодов, если мы не добьемся к Рождественскому фестивалю 100% наполняемости зала? Ну просто будет обидно… Будет нелегко (этого добиться), но надеюсь, здравый смысл победит», — сказала Наталья Ярославцева.