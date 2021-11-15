Власти Новосибирской области утвердили новую программу соцподдержки населения

Правительством Новосибирской области принята новая программа социальной поддержки населения, в числе актуализированных направлений нового документа — поддержка семей с детьми, долговременный уход за пожилыми, реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, адресная помощь малоимущим, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующая новая программа «Социальная поддержка в Новосибирской области» утверждена 15 ноября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, госпрограмма разработана, в частности, для улучшения качества жизни граждан, получающих меры социальной поддержки, повышения доступности и качестве социального обслуживания населения региона, обеспечения прав и интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В пресс-службе правительства Новосибирской области отметили, что в основу новой программы поддержки населения положена госпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», которая уже восьмой год действует в регионе.

«Усовершенствована структура новой программы социальной поддержки в регионе, выделены четыре подпрограммы — «Семья и дети», «Старшее поколение», «Доступная среда», «Адресная поддержка отдельных категорий граждан». В рамках подпрограмм запланированы мероприятия по господдержке семей с детьми, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, социального обслуживания и сопровождения детей и семей с детьми, а также по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, финансовая поддержка семей при рождении детей, реализация пилотного проекта по долговременному уходу за пожилыми, комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, адресная помощь малоимущим», — уточнила Елена Бахарева.

Отметим, в программе социальной поддержки населения учтены целевые показатели госпрограммы РФ «Социальная поддержка Российской Федерации», установленные для области, а также целевые показатели стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года.

Общий объем финансирования госпрограммы на весь период реализации с 2022 по 2028 год запланирован в размере 255 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 106 млрд рублей, бюджета Новосибирской области — 143 млрд рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в рамках решений по стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности Новосибирской области направлено 109 млн рублей средств господдержки.