В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту загрязнения мусорного полигона

Превышение объемов отходов и концентрации химических веществ выявила природоохранная прокуратура на мусорном полигоне «Шинник», сообщает прокуратура Красноярского края. По итогам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело и направили иск о взыскании свыше 154 млн рублей.

Красноярская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления, а также охране окружающей среды на мусорном полигоне «Шинник».

Установлено, ООО «Экоресурс» на основании договора аренды был предоставлен участок земли площадью более 68 га для захоронения твердых промышленных и коммунальных отходов 4-го и 5-го классов опасности. Проектная документация полигона определила максимальный объем захоронения, а землепользователь должен был провести биологический этап рекультивации участка в виде подготовки почв, озеленения территории, посадки деревьев и кустарников.

Однако требования закона были нарушены. Организация не выполнила условия проекта и допустила превышение объема складированных отходов более чем на 2 млн куб. м. Переполнение мусорного полигона твердыми бытовыми отходами и непроведенная биологическая рекультивация земель привели к невозможности формирования почвенного покрова и восстановления его функций.

Также уточняется, что исследования взятых проб почвы на прилегающей к мусорному полигону территории показали превышение в ней химических веществ: меди — в 21 раз, никеля — в 7 раз, нефтепродуктов — в 6,2 раза. По данным пресс-службы ведомства, превышение веществ создало угрозу существенного вреда окружающей среде. Деятельность полигона приостановлена.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Кроме того, прокуратура внесла представление в организацию, в отношении нее возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (нарушение законодательства об экологической экспертизе), в суд направила иск о взыскании причиненного окружающей среде вреда в размере свыше 154 млн рублей», — указано в сообщении.

Отметим, в пресс-службе администрации Красноярска в середине июля сообщили, что третий арбитражный апелляционный суд обязал ООО «Экоресурс» провести биологическую рекультивацию полиг​она «Шинник» до ноября 2021 года, после чего организация должна была передать участок собственнику — департаменту городского имущества и земельных отношений администрации Красноярска. Срок действия договора аренды земельного участка истек 1 августа 2020 года.

Напомним, в конце октября регоператор по обращению с ТКО «РостТех» в Красноярском крае потребовал взыскать с министерства тарифной политики региона свыше 888, 7 млн рублей убытков.