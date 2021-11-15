В Новосибирской области восьмую неделю отмечается рост заболеваемости COVID-19

Ситуация по коронавирусной инфекции остается сложной и напряженной в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании, которое прошло 15 ноября в областном правительстве, заявил глава территориального управления Александр Щербатов.

Руководитель управления отметил, что помимо этого, идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ как в городе, так и в Новосибирской области с превышением эпидпорогов за счет взрослого населения.

«Восьмую неделю мы отмечаем рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю зарегистрировано 2 806 случаев, что больше прошлой недели практически на 5%. При этом недельные темпы снизились, но тем не менее, все профилактические мероприятия необходимо и дальше проводить в полном объеме», — заявил Александр Щербатов.

Он также добавил, что за прошедшую неделю резко выросло количество проведенных тестов – более 68 тысяч. Таким образом, показатель на 100 тысяч населения составляет 298 — в сравнении с прошедшей неделей рост практически на 50%.

«При коронавирусной инфекции у населения по-прежнему преобладают симптомы ОРВИ: из общего числа заболевших их имеют 83%, у 15% имеются симптомы внебольничной пневмонии», — подытожил Александр Щербатов.

Напомним, 12 ноября в Новосибирской области был зафиксирован очередной суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе выявили 407 случаев заражения COVID-19.

Добавим, что властями приняты меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе — с 12 ноября в Новосибирской области действует система QR-кодов в заведения общественного питания. После введения ограничительной меры большинство торговых центров Новосибирска закрыли фуд-корты.