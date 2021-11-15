Правоохранители проверяют информацию о смерти ребенка со СМА из-за нехватки лекарств в Новосибирской области

Василий Попов
 
В Новосибирской области умер ребенок со СМА
Фото: архив "Континента Сибирь"

В Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о смерти ребенка со СМА из-за несвоевременного получения лекарств.

Сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области проводят проверку информации о смерти шестилетнего ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), из-за несвоевременного получения лекарств, сообщает пресс-служба ведомства.

«Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела. Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению малолетнего ребенка бесплатными лекарственными препаратами», — указано в сообщении.

Проверку также организовала прокуратура региона. По сведениям СМИ, ребенок скончался из-за нехватки лекарственных препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам».  Сотрудники ведомства проверят соблюдение законодательства о защите прав детей и о здравоохранении, а также оценят полноту и достаточность оказания малолетнему ребенку бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА, сообщает пресс-служба прокуратура Новосибирской области.

Информацию о смерти ребенка опубликовали родители на его странице в Instagram. Уточняется, что мальчик скончался 10 ноября. В  телеграмм-канале  Starsforsma волонтеры благотворительного фонда «Звезда на ладошке» сообщили, что у ребенка были проблемы со своевременным получением терапии, и он долгое время находился без лечения.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали сообщения в СМИ о смерти ребенка.

«Шестилетний ребенок с диагнозом «спинальная мышечная атрофия (СМА) I типа», скончавшийся на прошлой неделе, бесперебойно получал препарат «Рисдиплам» с ноября 2020 года. Сначала по программе раннего дорегистрационного доступа, затем, с июня 2021 года, лекарственное обеспечение мальчика осуществлял Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями «Круг добра». <…>  Все дети в Новосибирской области со СМА, которым требуется терапия, обеспечены лекарственными препаратами согласно медицинским показаниям»,— указано в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, в конце сентября в отделения больницы в рабочем поселке Краснообск из-за внутрибольничной инфекции умерли два ребенка. Прокуратура Новосибирской области и министерство здравоохранения региона организовали проверки. Позже стало известно, что заведующий отделением онкогематологии больницы Краснообска Карен Хакисян написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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