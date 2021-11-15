Эксперты МТС проведут вебинар на тему работы колл-центров

Контакт-центры по-прежнему остаются главным звеном в цепочке клиентского обслуживания. Это видно по растущему спросу на контакт-центры из облака, которые можно запустить буквально за неделю, без капитальных вложений, проблем с дозвонами в пиковые периоды и простаивающих мощностей в остальное время. Как это сделать, расскажут на бесплатном вебинаре от МТС.

Эксперты облачного провайдера #CloudMTS (руководитель направления технического пресейла облачного бизнеса Юлий Новиков) и компании NAUMEN (руководитель проектов Антон Ильин), расскажут о возможностях контакт-центров по SaaS-модели из облака и реализованных проектах.

Вебинар «Как создавать контакт-центры без капитальных вложений?» планирует осветить следующие темы:

Возможности Naumen Contact Center SaaS: IVR-меню, омниканальное обслуживание, интеграция с сайтом, 1C, CRM, WFM.

Особенности внедрения и принципы ценообразования решения

Преимущества облачной инфраструктуры для проектов контакт-центров

Примеры проектов, реализованных на базе #CloudМTS

Вебинар пройдет 16 ноября, в 15:00 по новосибирскому времени. Он адресован руководителям, отвечающим за клиентский сервис, телемаркетинг, организацию работы контакт-центров, также ИТ-подразделениям компаний.

Регистрация на вебинар по ссылке. Участие бесплатное.