Более сотни классов в Новосибирске закрыли на карантин из-за COVID-19

В школах города на сегодня коронавирусную инфекцию обнаружили у 421 учеников. В связи с этим на карантине находятся 109 классов, сообщил 15 ноября на оперативном совещании в областном правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По последним данным, в детских садах коронавирусной инфекцией болеют 113 детей, 48 групп находятся на карантине, поделился мэр.

Министр образования региона Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания добавил, что в образовательных учреждениях Новосибирской области COVID-19 выявили у 109 заболевших в школах: 28 взрослых и 81 ребенка. 62 класса в 46 школах переведены на дистанционное обучение.

«В дошкольных организациях 53 заболевших: 20 детей и 33 работника. На больничном находятся 1 292 сотрудника, из них 56 с коронавирусной инфекцией и 1236 заболевших – ОРВИ и другие заболевания», — уточнил министр.

Он также добавил, что в связи с заболеваемостью ОРВИ частично приостановлена деятельность в 22 детсадах и 14 школах районов области.

Добавим, что сейчас в школах Новосибирской области проводятся проверки организации безопасности образовательного процесса. Эти меры приняты для того, чтобы узнать, как в школе соблюдаются меры антитеррористической, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.