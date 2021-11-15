«УГМК-Застройщик» и правительство Кемеровской области подписали соглашение о развитии горнолыжного курорта Шерегеш

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области ждёт масштабное развитие. В течение ближайших 15 лет «УГМК-Застройщик» при поддержке правительства Кемеровской области возведёт на территории курорта современный проект с богатой инфраструктурой для жизни, работы, отдыха и развития. Реализация проекта начнется в июне 2022 года.

Пятнадцатилетнее инвестиционное соглашение по проекту комплексного развития многофункционального туристического района Шерегеш «Гора Зелёная» между региональным правительством и «УГМК-Застройщик» подписали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин 13 ноября.

Реализовать проект планируется в секторе «F» на двух участках площадью 140 га. Общая площадь реализуемых объектов оценивается в 1,4 млн кв. м жилья и коммерческих помещений, что позволит создать 3 500 новых рабочих мест для жителей региона. Общий объём планируемых инвестиций — 112 млрд руб. Предполагаемый срок реализации проекта — 15 лет. За это время в бюджеты различных уровней проект позволит направить 3,8 млрд руб.

На первом этапе реализации проекта, рассчитанном до 2026 года, предполагаемый объём строительства жилья составит 190 000 кв. м, а коммерческих объектов – 10 000 кв. м, что позволит создать 500 рабочих мест. На это «УГМК-Застройщик» планирует направить 17,6 млрд руб. При этом налогов будет направлено на 885 млн руб.

Как отмечает «УГМК-Застройщик», благодаря рельефу на курорте могут быть построены как малоэтажные здания апарт-комплексов и отелей в стиле альпийского шале, так и высотные здания с уникальной архитектурой. На первых этажах предполагается расположить коммерческую инфраструктуру — фитнес-центр с бассейном, рестораны, кафе с тёплыми крытыми верандами, магазины, SPA-комплексы, винотеки и т.д. За разработку архитектурной концепции проекта будет отвечать одно из ведущих проектных бюро России – «Архстройпроект-А». Объекты, спроектированные бюро в сотрудничестве с «УГМК-Застройщик», неоднократно были признаны лучшими в стране по версии престижных градостроительных конкурсов – таких, как «ТОП ЖК» ЕРЗ.рф и Urban Awards.

Как отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, сегодня Шерегеш – второй по популярности горнолыжный курорт страны. Реализация проекта развития курортной зоны позволит кратно увеличить поток туристов и летом, в сезон отпусков, и в межсезонье. Поэтому одна из ключевых целей – это развитие жилой и коммерческой инфраструктуры, в первую очередь, для летних видов отдыха и спорта — прогулок на горном велосипеде, отдыха у открытого бассейна, тематических спортивных активностей (занятия йогой, стретчингом, игры в волейбол и бадминтон), а также создание площадок для событийного туризма.

«В экосистему жилого пространства целесообразно включить закрытые безопасные дворы, в каждом из которых появится lounge-зона с подогреваемым бассейном, детские игровые комплексы, workout-зона для тренировок на свежем воздухе, спортивный корт для летних и зимних игр, каток. В сочетании с коммерческой инфраструктурой на первых этажах получится комфортное и роскошное место для жизни. Что касается общественных пространств квартала, они будут объединены широким пешеходными аллеями с ландшафтным оформлением. Частью пешеходной зоны станут несколько площадей, где можно будет проводить ярмарки, концерты и фестивали вне зависимости от сезона. При этом мы хотим максимально сохранить уже имеющиеся «зелёные» зоны из взрослых деревьев. Шерегеш – жемчужина Сибири и заслуживает выдающейся архитектуры, не уступающей по современности мировым горнолыжным столицам и способной привлечь туристов не только из других регионов, но и из-за рубежа. Поэтому при создании концепции застройки квартала мы вдохновлялись популярными всесезонными курортами, к примеру, Шамони во Франции. У этих объектов точно такая же логика развития: горнолыжная инфраструктура в едином комплексе с жилыми апартаментами, отелями, магазинами и ресторанами», — рассказал Евгений Мордовин.

Уже сейчас будущие резиденты и инвесторы могут оставлять заявки на участие в проекте на сайте девелопера, и при появлении планировочных решений и цен представители компании предоставят им информацию. Можно будет купить апартаменты с отделкой от 30 кв. м. При этом для инвесторов будет предусмотрена схема «доверительного управления». Коммерческие помещения будут доступны для покупки и аренды.

Комплексное развитие территории курорта Шерегеш, в том числе строительство новых жилых и инфраструктурных объектов, предусмотрено и принятой региональным правительством программой социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года.