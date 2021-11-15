Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий утверждён на должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению.

О новом статусе Владимира Городецкого сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона 15 ноября.

«10 ноября Совет Федерации утвердил решение комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, и статус нашего представителя Владимира Филипповича Городецкого при комитете стал более высоким – комитет избрал Городецкого Владимира Филипповича первым заместителем председателя комитета», — сообщил глава региона на совещании в правительстве в понедельник.

Владимир Городецкий стал сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области в октябре 2018 года. С марта 2000 года по январь 2014 года Городецкий находился на посту мэра Новосибирска, с марта по сентябрь 2014 года занимал должность врио губернатора, а с сентября 2014 года по октябрь 2017 года – губернатора Новосибирской области. Его преемником на посту главы региона стал Андрей Травников.

В 2019 году задекларированный доход Владимира Городецкого в должности сенатора Совета Федерации составил 6,9 млн руб.