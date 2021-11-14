Новосибирский ансамбль народного танца получил Гран-при национальной премии

13 ноября в московском театре «Русская песня» состоялось награждение финалистов национальной премии «Весна священная», где Гран-при получил новосибирский ансамбль народного танца «Сибирские узоры».

13 ноября лучшие молодежные танцевальные коллективы страны, победившие на региональных этапах национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», встретились в Москве, чтобы поучаствовать в финальном этапе конкурса. Он состоялся в московском театре «Русская песня».

«В течение двух лет мы ездили по России, во всех федеральных округах провели прослушивания. Всех участников конкурса мы выбрали, мы их знаем, полюбили их, и нам очень сложно выбирать победителей», – рассказала о ходе конкурса художественный руководитель премии народная артистка России Илзе Лиепа.

Гран-при «Весны священной» в этом году разделили между собой два танцевальных коллектива – новосибирский ансамбль народного танца «Сибирские узоры» и театр танца «VIP-поколение» Курской государственной филармонии. Во время Гран-при также был впервые показан гала-спектакль «Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел», созданный по мотивам эпосов народов России.

Национальную премию детского и юношеского танца «Весна священная» в 2016 году учредил Благотворительный фонд содействия развитию хореографического искусства под руководством Илзе Лиепа. Ежегодный танцевальный конкурс проводится ежегодно, но в 2020 году был перенесён в связи с пандемией коронавируса.

Напоминаем читателям, что 8 ноября были подведены итоги XVI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», в котором приняли участие журналисты из десяти регионов Сибирского федерального округа. Победа в трёх номинациях проекта досталась двум корреспондентам «Континента Сибирь».