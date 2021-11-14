Скончался новосибирский актёр Владимир Казанцев

14 ноября от развившейся пневмонии умер артист «Первого театра» Владимир Казанцев, игравший на Дне города Новосибирска «Городовичка».

14 ноября на странице «Дома Актёра» в социальной сети «Вконтакте» появилась информация о смерти 53-летнего Владимира Казанцева от тяжелой пневмонии. Редакция «Континента Сибирь» присоединяется к соболезнованиям родным и близким артиста, которые его друзья уже начали выражать в личном аккаунте почившего.

С 2016 года и до последнего времени актёр служил в Новосибирском молодёжном «Первом театре», а также выступал в комедийном репертуаре театра «Дом Актёра». Он также был широко известен новосибирской публике по роли Городовичка на Дне города Новосибирска.

В 1993 году Владимир Казанцев окончил Новосибирское театральное училище (курс В.М. Граната, Л.Б. Борисовой). С 1993 по 2016 он выступал на сцене Новосибирского драматического театра «Старый дом». Коллеги по «Дому Актёра» охарактеризовали артиста, как «мастера детской сказки, востребованного, любимого и характерного».

Информации о дате и месте прощания с актёром будет опубликована театром 15 сентября. Друзья почившего сообщили представителям СМИ, что актёр болел коронавирусной инфекцией и не сумел побороть заболевание.

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