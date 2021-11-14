«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере связи

«Континент Сибирь» начинает подводить итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за телеком-оператора, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Какой из перечисленных телекоммуникационных операторов, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»-2021?
- Ростелеком (25%)
- Ни одна из перечисленных (25%)
- Orange Business Services (25%)
- Новотелеком (25%)
- Авантел (0%)
- Омские кабельные сети (0%)
- Е-Лайт Телеком (Goodline) (0%)
- МегаФон (0%)
- Манго Телеком (0%)
- Билайн (0%)
- Yota (0%)
- Tele2 (0%)
- ЭР-Телеком (0%)
- Сибирские сети (0%)
- МТС (0%)
- ТТК (0%)
- МегаКом (0%)