В развитие горнолыжного курорта Шерегеш вложат более 100 млрд рублей

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: В развитие горнолыжного курорта Шерегеш вложат более 100 млрд рублей
Фото Юрия Лобачева

Сегодня, 13 ноября, было подписано многомиллиардное инвестиционное соглашение по проекту комплексного развития многофункционального туристического района Шерегеш «Гора Зеленая» между правительством Кемеровской области и «УГМК-Застройщик». Реализовать проект планируется в секторе «F» на двух участках площадью 140 га.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин подписали инвестиционное соглашение о создании на территории горнолыжного курорта Шерегеш комплексной инфраструктуры для жизни и отдыха. Общий объем планируемых инвестиций – 112 млрд рублей. В течение 15 лет застройщик обязуется построить 1,4 млн квадратных метров жилья и коммерческих помещений. Это позволит создать 3 500 новых рабочих мест для жителей региона. Предполагается, что за 15 лет реализации проекта в бюджеты различных уровней поступит 3,8 млрд рублей налоговых отчислений.

На первом этапе реализации проекта, рассчитанном до 2026 года, предполагаемый объем строительства жилья составит 190 000 кв. м, а коммерческих объектов – 10 000 кв. м, что позволит создать 500 рабочих мест. На эти цели «УГМК-Застройщик» планирует направить 17,6 млрд руб.

Рельеф территории курорта позволяет построить как малоэтажные здания апарт-комплексов и отелей в стиле альпийского шале, так и высотные здания с оригинальной архитектурой. На первых этажах предполагается расположить коммерческую инфраструктуру: фитнес-центр с бассейном, рестораны, кафе с теплыми крытыми верандами, магазины, SPA-комплексы, винотеки и многое другое. За разработку архитектурной концепции проекта будет отвечать одно из ведущих проектных бюро России – «Архстройпроект-А». Объекты, спроектированные бюро в сотрудничестве с «УГМК-Застройщик», неоднократно были признаны лучшими в России по версии престижных градостроительных конкурсов, таких как «ТОП ЖК» ЕРЗ.рф и Urban Awards.

Напомним, летом этого года правительство Кузбасса и инвестиционная компания Gleden Invest Group заключили соглашение о строительстве в Шерегеше нового объекта. Инвесторы планируют вложить в проект от 5,5 до 8,8 млрд рублей.

Комплексное развитие территории курорта Шерегеш, в том числе строительство новых жилых и инфраструктурных объектов предусмотрено и принятой региональным правительством программой социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года.

Шерегеш — горнолыжный курорт, расположенный в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области. Был построен как площадка для проведения Спартакиады народов РСФСР и открыт в 1981 году. На сегодняшний день Шерегеш является вторым по популярности горнолыжным курортом России. В новогодние каникулы 2021 года его посетило более 2 млн человек (прирост 28% по отношению к 2020 г.). Стратегия развития курорта предполагает еще более значительное увеличение турпотока – до 3,4 млн человек в горнолыжный сезон.

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