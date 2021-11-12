Красноярский суд обязал «Норникель» вернуть в госсобственность 30 причалов

Арбитражный суд Красноярского края обязал «Норникель» вернуть в госсобственность 30 причалов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Исковое заявление к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» было направлено Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в арбитражный суд в конце 2020 года. Ведомство потребовало вернуть в госсобственность 30 причалов Дудинского морского порта, расположенного на севере Красноярского края.

«Предметом виндикационного иска выступили расположенные на территории Дудинского морского порта 30 причалов, которые до приватизации находились в пользовании Российского государственного концерна «Норильский никель»», — сказано в сообщении. Согласно документам суда, ведомство потребовало вернуть в госсобственность морские, речные причалы, а также причал специальных грузов.

Уточняется, что основанием для иска стали выявленные проверкой факты неправомерного распоряжения и оформления права собственности ответчика на объекты недвижимости. Причалы не входили в состав приватизируемого имущества концерна.

12 ноября арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск ведомства в полном объеме. Уточняется, что решение не вступило в законную силу. В компании ТАСС сообщили, что спор инициирован прокуратурой в интересах Росимущества.

«Урегулирован спор о причалах Дудинского морского порта, инициированный прокуратурой в интересах Росимущества. Компания передает причалы в собственность Российской Федерации и обращается в соответствии с установленной законодательством процедурой за получением их в аренду», — отметили в компании.

Напомним, в конце июля Управление Росрыболовства по Красноярскому краю подало исковое заявление в арбитражный суд региона к «Норильско-Таймырской энергетической компании». Ведомство потребовало взыскать почти 60 млрд рублей за разлив топлива на Таймыре.

Дудинский морской порт расположен на правом берегу реки Енисей в месте его слияния с рекой Дудинкой. Объект круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, в период летней навигации — речным сообщением с Красноярском и Диксоном. Соединен с городами Норильск и Талнах железной и автомобильной дорогами. Порт находится в ведении Заполярного транспортного филиала «Норникеля».