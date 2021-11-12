В администрации Октябрьского района создадут рабочую группу, которая разработает проект благоустройства ул. Высоцкого в Октябрьском районе. Ранее здесь снесли гаражи и начали установку торговых павильонов. Это вызвало недовольство местных жителей, желающих видеть здесь сквер.

Сегодня в администрации Октябрьского района состоялась встреча главы с жителями и представителями общественности по вопросу благоустройства территории на ул. Высоцкого. Ранее здесь снесли самовольно установленные металлические гаражи, а победитель аукциона по размещению нестационарного объекта приступил к установке торговых павильонов.

Поскольку мнения жителей по поводу использования земельного участка разделились, и многие высказались в пользу создания здесь зелёной зоны, о чем писал «Континент Сибирь», в администрации района планируют собрать рабочую группу. Она займётся разработкой концепции благоустройства освободившейся площадки. Проект, как уверяют в администрации, будет подготовлен с учетом всех мнений и представлен на обсуждение общественности. Что уже точно известно, так это то, что на этой территории будет исключено капитальное строительство.

«Администрация Октябрьского района Новосибирска разделяет мнение жителей ул. Высоцкого о необходимости устройства и развития дополнительных зон отдыха на указанной территории. Однако размещение сквера на территории за счет средств бюджета города не предусмотрено. При этом размещение зон отдыха, элементов благоустройства и озеленения возможно за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. В рассматриваемом случае это предприятие «Альфа-девелопмент», которое является победителем аукциона по размещению нестационарного объекта на ул. Высоцкого», – рассказал глава администрации Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков.

Он уточнил, в состав рабочей группы будут включены представители совета ТОС, активисты из числа жителей микрорайона, представители организации-инвестора. Рабочая группа рассмотрит варианты размещения нестационарного объекта, его внешний облик и требования к его содержанию, а также варианты благоустройства прилегающей территории для создания зеленой зоны с архитектурными формами.

Первое заседание рабочей группы планируется на следующей неделе. До принятия окончательного решения работы по установке нестационарного объекта будут приостановлены.