Ещё три дня осталось у жителей Новосибирской области на участие во Всероссийской переписи населения

До завершения переписи населения в России осталось три дня. Как подчеркнули в правительстве Новосибирской области, от участия региона в мероприятии будет зависеть его социальное и экономическое благополучие в ближайшие десять лет.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что Новосибирская область сегодня лидирует во многих отраслях экономики, а областной центр является третьим по численности населения городом в стране, и свои позиции регион может сохранить в том числе благодаря участию жителей в переписи. Принять в ней участие можно на сайте Госуслуг, это займёт всего 15 минут.

По результатам опубликованного Росстатом социологического опроса, который прошёл в октябре накануне Всероссийской переписи населения, 75% человек уверены, что перепись нужна, а 64% назвали участие в мероприятии долгом каждого жителя страны.

Кроме того, большинство респондентов продемонстрировали осведомлённость в задачах переписи. Так, 58% считают, что она необходима для выяснения численности и структуры населения, демографической статистики. Другие участники опроса отметили, что мероприятие проводится для планирования, прогнозирования, принятия решений на основе полученных данных, для выяснения положения дел в стране и проблем населения, а также улучшения жизни людей.

Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября. Самостоятельно заполнить переписные анкеты можно на портале Госуслуг, в МФЦ и на переписных участках в районах области. Можно также дождаться переписчика дома, при этом никаких документов предъявлять не нужно.

На основе полученных в ходе переписи данных в ближайшие десять лет будут приниматься управленческие решения как в стране в целом, так и в каждом регионе в отдельности. Проведение переписи находится на особом контроле специальной комиссии при правительстве Новосибирской области.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года. С подробной информации о мероприятии можно ознакомиться на его сайте.

Напомним, по данным на начало недели во Всероссийской переписи населения в Новосибирской области приняли участие более 2 млн человек.