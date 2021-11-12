Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован очередной суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе выявили 407 случаев заражения COVID-19.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 75 567 случаев коронавируса. 55 529 пациентов выздоровели, 3 539 скончались.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 407 жителей региона, от заболевания скончались одиннадцать пациентов в возрасте от 54 до 85 лет.

В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 3 728 человек, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находятся 325 жителей Новосибирской области. Искусственная вентиляция легких требуется 65 пациентам.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 515 новых случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались 30 человек. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 889 пациентов, еще 380 человек лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 858 человек, аппарат ИВЛ требуется 304 пациентам.

В Кузбассе за сутки зафиксировали 352 случая коронавируса, четыре пациента скончались. Медицинскую помощь в Кузбассе получают 2 676 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12 219 человек.

Напомним, с 12 ноября в Новосибирской области действует система QR-кодов в заведения общественного питания. Власти региона начинают проверять организацию их работы. После введения ограничительной меры большинство торговых центров Новосибирска закрыли фуд-корты.