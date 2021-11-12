Новосибирская область будет развивать сеть Центров политехнического обучения школьников #МастерКласс

Новосибирские школьники могут получить свидетельство о профессиональной подготовке одновременно с аттестатом о среднем общем образовании. Пилотный проект по созданию Центра политехнического обучения #МастерКласс, на площадке которого сконцентрированы возможности для получения нескольких профкомпетенций, признан успешным, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание, посвященное развитию сети подобных центров, перспективам реализации проекта «Политехническая и агротехническая школа» в Новосибирской области.

Обучение, которое ведется на базе Центра политехнического обучения #МастерКласс – структурном подразделении МБОУ СОШ №80 Советского района Новосибирска, проходит в рамках реализации проекта «Политехническая и агротехническая школа» по утвержденной правительством региона госпрограмме «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области».

В Центре работают мастерские по шести компетенциям: «Технология и дизайн одежды», «Индустрия красоты», «Автосервис», «Поварское и кондитерское дело», «3D моделирование и управление беспилотными летательными аппаратами», «IT – технологии». Ученики 9-11 классов проходят профподготовку в современных лабораториях и мастерских, а занятия ведут преподаватели новосибирских учреждений среднего профессионального образования (СПО).

При окончании школы выпускники вместе с аттестатом о среднем общем образовании получают свидетельство установленного образца о профессии рабочего, должности служащего. Документ дает право на самостоятельную трудовую деятельность по профессиям, которые востребованы на рынке труда региона.

Профессиональную подготовку на базе школы №80 начали осуществлять в 2019 году. Для этого в отдельном здании учреждения были отремонтированы и укомплектованы высокотехнологичной учебно-материальной базой помещения, после чего в них открыли мастерские по направлениям «Повар», «Монтировщик шин», «Парикмахер» и «Портной». В 2021 году формирование центра было полностью завершено. В октябре школьники приступили к получению профессий ещё по трём направлениям: «Оператор наземных средств управления беспилотных летательных аппаратов», «Оператор станков с программным управлением» и «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

По данным пресс-службы правительства региона, общее количество учащихся центра ежегодно будет составлять 200 человек. Уточняется, что в Новосибирске планируется создание как минимум еще двух Центров #МастерКласс на левом и правом берегах города.

Глава региона напомнил, что возрастающий интерес школьников к ранней профориентации необходимо поддерживать. Развитие профобразования — среди приоритетных задач региональных властей, и правительство Новосибирской области намерено и дальше вкладывать средства в укрепление материальной базы системы ПО.

Политехническая школа — образовательный комплекс, объединяющий содержание образовательных программ общего и профессионального образования, и ориентированный на получение школьниками востребованных профессий технической направленности. Приобретение профессиональных компетенций в проекте осуществляется бесплатно, за счет средств областного бюджета Новосибирской области.