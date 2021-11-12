МТС построила в Убинском районе «широкополосный» LTE

МТС запустила в районном центре Убинское «пробивную» сеть LTE-900 — базовая станция с увеличенным радиусом работы закрыла «белые пятна» на территории села, которое является географическим центром Новосибирской области. Подробности сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Плотное покрытие 4G в Убинском обеспечило скорости мобильного интернета, сопоставимые с «проводным» доступом: убинцы могут общаться по видеосвязи, учиться дистанционно в любых программах, смотреть видео, а также пользоваться онлайн-сервисами: от интернет-магазинов и билетных сервисов до госуслуг. После запуска «пробивного» интернета мобильный трафик убинцев в сети МТС вырос на 20%.

«В этом году мы включили в Убинке базовую станцию LTE-900 с увеличенным радиусом работы. «Пробивные» вышки обеспечили даже на окраинах села стабильный сигнал 4G-интернета, который нужен для онлайн-услуг, общения с родственниками и активностей в соцсетях», – написал Александр Соловенчук.

«Дальнобойная» LTE-900 обеспечила 4G-покрытие там, где ранее сигнал мог быть слабым или отсутствовать полностью. Радиус действия базовой станции составляет более 10 км, поэтому ее сигнала хватило не только для Убинки, но и для прилегающих магистралей. Сегодня благодаря технологии LTE-900 мобильный интернет доступен на автотрассе М-51 «Байкал», а также на участке Транссиба, проходящего через Убинское.

«Село это возникла еще в 17 веке, в начале освоения Сибири и считается одним из самых больших в Новосибирской области. В Убинке сейчас проживает около 6 тысяч жителей, и, конечно, в наш цифровой век им точно интернета много не будет», – отметил Александр Соловенчук.