Новосибирцы и жители районов Новосибирской области испытывают сложности в установлении диалога с региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск». В ряде случаев люди не могут получить ответы на волнующие их вопросы и прояснить ситуацию с начислениями из-за недоступности офисов и телефонов регоператора.

Жители Новосибирской области недовольны тем, как организована работа с абонентами в компании регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск». Многие жалуются на невозможность связаться с регоператором, чтобы решить свои проблемы и проконсультироваться.

«Мне через личный кабинет приходит сумма на оплату (услуг). Я заметил, что в графах «платежи» и «начисления» цифры не совпадают. Копейки, но мне неприятно. На обращения, которые я пишу в адрес регионального оператора, мне приходит автоматический ответ: «платите на почте». Не могу добиться диалога. Может там и ответ-то пустяковый!», — рассказал «Континенту Сибирь» житель с. Завьялово Новосибирской области Роберт.

Большое число жалоб в сети Интернет на работу компании связано с невозможностью дозвониться, чтобы решить свой вопрос. Особенно непреодолимой задача «достучаться» до регоператора становится для жителей сёл, где не работают офисы компании.

«Нужно быть более внимательнее к людям, которые звонят. А то берёт (трубку) робот и начинается: подождите минутку и вы свяжетесь со специалистом. В итоге на три номера звонила, везде одно и тоже — ни с кем не соединили», — возмущается Римма.

«Практически невозможно дозвониться, а если уж и повезёт, операторы либо бросают трубку, либо не знают ответы на интересующие вопросы», — пишет другой пользователь по имени Нина.

Судя по комментариям новосибирцев, многие испытывают сложности и с дистанционным получением необходимых справок и выписок.

«Обратиться за справкой в электронном виде невозможно! Много раз пыталась, обращение просто не принимают. Видимо, заявок много», — пишет в своем отзыве о работе компании «Экология-Новосибирск» Ирина.

Корреспонденту «Континента Сибирь» удалось дозвониться до диспетчерской службы регионального оператора по номеру (383)304-90-31. Для решения вопроса по начислениям ему посоветовали позвонить в «расчётный отдел» по номеру (383)304-90-58. На официальном сайте ООО «Экология-Новосибирск» это номер абонентской службы, которая работает ежедневно до 20.00, без указания перерыва на обед.

Во время первого звонка более двух минут с корреспондентом общался робот. Затем вызов продолжился, но соединение с оператором так и не было установлено. Все последующие звонки на тот же номер срывались.

Стоит отметить, что на сервисе отзывов о работе компаний «Фламп» (проект 2ГИС) размещено более 400 комментариев, касающихся работы регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области. Средний балл оценок составляет 1.5 по шкале до 5.

Напомним, накануне «Экология-Новосибирск» заключила мировой договор с одним из оставшихся без расчета перевозчиком. Согласно условиям договора, компания сможет погасить задолженность «в рассрочку» до октября 2023 года. Также ранее регоператор неоднократно привлекался к ответственности за несвоевременный вывоз мусора, а в правительстве региона заявляли о готовности разорвать договор с компанией.