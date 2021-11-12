Трех новосибирцев задержали по подозрению в незаконном обороте оружия

Трех жителей Новосибирска задержали по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. В отношении сибиряков возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Новосибирской области выявили организованную жителями Новосибирска оружейную мастерскую по доработке охолощенных образцов оружия в боевые аналоги.

Мастерская находилась в одном из гаражных боксов Октябрьского района Новосибирска. В ней, а также в квартирах подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья и сотни боеприпасов.

«По заключению экспертов криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области изъятое оружие относится к категории огнестрельного и пригодно для стрельбы боевыми патронами», — указано в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в отношении одного участника группы следствием возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия), в отношении еще двух новосибирцев — по части 2 ст. 222 УК России (сбыт огнестрельного оружия).

Напомним, в октября сотрудники полиции задержали трех человек при продаже автомата Калашникова под Новосибирском. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили гараж одного из продавцов, который был оборудован под мастерскую, где фигуранты занимались изготовлением оружия.