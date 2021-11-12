Особую экономическую зону на базе двух аэропортов в Красноярске планируют создать к 2025 году

Создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Красноярском крае на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка» планируется уже в 2025 году. Ранее предполагалось, что проект начнёт реализацию с 2027 года.

Международный транспортно-логистический производственный хаб со статусом особой экономической зоны на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка» в Красноярском крае планируется создать в 2025 году, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Александра Усса 11 ноября.

«Плановый срок — 2025 год», — сообщил агентству Александр Усс, имея в виду создание особой экономической зоны.

Как отметил губернатор, сейчас на повестке краевых властей стоит задача построить железнодорожную ветку от аэропорта до Красноярска. Она будет предназначена как для перемещения пассажиров, так и для перевозки грузов. Кроме того, в ближайшее время для свободной экономической зоны планируется оформить комплекс земельных участков.

По словам Александра Усса, четыре компании уже выразили готовность стать резидентами ОЭЗ. Это ЗАО «Евросиб СПб — транспортные системы», ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (MOEX: FESH) (группа FESCO), ООО «Красный Яр» и ООО «Электрикус». Общий объём их инвестиций должен составить 4,4 млрд руб. В то же время, для реализации всего проекта требуются инвестиции в объёме 65 млрд руб.

Прогнозируется, что новый транспортный узел обеспечит перевозку до 800 тыс. тонн грузов ежедневно.

Глава региона также отметил, что, несмотря на снижение пассажиропотока, во время пандемии аэропорт Красноярска перевыполнил свои финансовые показатели за счёт интенсивных грузоперевозок.

Напомним, о планах по строительству нового транспортного узла губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае. Глава государства поддержал инициативу. В свою очередь, Усс подчеркнул, что реализация проекта нуждается в федеральном финансировании.

В сентябре в аэропорту Красноярска была запущена новая магистральная рулёжная дорожка, которая строилась с 2019 года. Она позволяет подвозить самолёты к стоянкам без помех для других воздушных судов при взлёте и посадке. По данным краевых властей, введение объекта должно увеличить пропускную способность воздушной гавани вдвое.