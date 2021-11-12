Сбербанк в честь своего 180-летия совместно с Новосибирским государственным художественным музеем приготовил акцию «День открытых дверей со Сбером». Горожане в течение двух дней смогут посетить картинную галерею бесплатно.

Акция действует 12 и 13 ноября. В эти дни жители Новосибирска смогут посмотреть присутствующие в данный момент и постоянные экспозиции художественного музея.

«В этом году Сбербанк празднует свое 180-летие, и конечно, это главный праздник прежде всего для наших клиентов, — подчеркнула председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина. — В честь дня рождения мы, конечно, дарим подарки. Один из них — «День открытых дверей со Сбербанком», эту акцию мы проводим совместно с музеями по всей России. В течение двух дней, 12 и 13 ноября, все желающие смогут посетить бесплатно экспозиции сибирских музеев. В Новосибирске партнером стал государственный художественный музей, куда мы и приглашаем всех горожан».

Как отметила директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева, это уже не первая совместная акция Сбербанка и музея.

«Для музея большая честь работать с главным банком в стране. Приятно, как много Сбербанк поддерживает культурных проектов, как много уделяет внимания культуре, духовности, как много вкладывается в социализацию. Безусловно, это не может быть не замечено. Для наших посетителей и гостей Сбербанка мы подготовили в подарок возможность бесплатно посмотреть постоянную экспозицию, представленную в музее, а также Международную триеннале современной графики, которая заканчивается 14 ноября. Это уникальная возможность для новосибирцев посмотреть выставку, на которой представлены 35 стран, 330 художников, 25 кураторских проектов, более 800 работ на четырех этажах музея», — добавила Екатерина Болдырева.

Выставка «Айвазовскому вослед» 1 of 3

Помимо этого, гости музея смогут посмотреть еще одну выставку, которую открыли на днях в государственном художественном музее, ее название — «Айвазовскому вослед», она приехала из Центрального военно-морского музея г. Санкт-Петербурга имени Петра Великого. Это выставка, которая показывает историю отечественной маринистики, в нее входят работы известного художника Айвазовского, его учеников и современников. На выставке представлено более 70 работ.

Также посетители смогут увидеть произведения древнерусской живописи, работы Д. Г. Левицкого, В. А. Тропинина, И. М. Прянишникова, И. И. Шишкина, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, А. Я. Головина, З. Е. Серебряковой, Н. И. Машкова, Р. Р. Фалька, П. П. Кончаловского, Ф. К. Юона, Н. К. Рериха и многих других знаменитых художников. В постоянной экспозиции Новосибирского художественного музея находится одна из выдающихся коллекций произведений Н. К. Рериха, которую можно считать настоящей жемчужиной собрания.

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