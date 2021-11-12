Жители Новосибирской области могут разводить быков и увеличивать доход по соцконтракту

В Новосибирской области действует мера поддержки малообеспеченным семьям в виде заключения социального контракта. С этого года жители региона на выделенные властями средства могут найти работу и открыть своё дело.

Как напомнил и.о. начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич в ходе пресс-тура 11 ноября, материальная помощь жителям региона по социальному контракту оказывается с 2010 года. За это время её получили 20,8 тыс. человек.

«Основные направления использования средств социального контракта – развитие личного подсобного хозяйства, противопожарная безопасность домовладений, подготовка семей к осенне-зимнему сезону. С текущего года этот перечень расширен: жителям региона окажут поддержку в поиске работы и открытии собственного дела. С 2021 года соцконтракт получил федеральное софинансирование. Общий бюджет текущего года составляет 816,2 млн рублей», – приводит слова Дмитрия Радича пресс-служба областного правительства.

В числе воспользовавшихся материальной поддержкой – многодетная семья Ивана и Анастасии Федяниных из села Тальменка Искитимского района. Супруги занялись разведением быков, сейчас в их хозяйстве четыре телёнка, приобретённых на предоставленные средства.

Соцконтракт также заключил житель посёлка Степной Искитимского района Константин Крещенко, на средства материальной поддержки он открыл курьерскую службу. Молодой человек также стал участником благотворительной акции «Социальный контракт помог нашей семье – а мы поможем другим семьям!», сейчас он бесплатно доставляет товары пожилым односельчанам.

Акция, инициированная региональным министерством труда и социального развития, проводится с 2014 года. В октябре она прошла уже в 18-й раз. Заключившие социальный контракт семьи, которые вышли на самообеспечение за счёт личного подсобного хозяйства, брали под патронаж одиноких пенсионеров, обеспечивая их овощами и молочной продукцией.

Социальный контракт заключается государством с гражданами и семьями, доход которых ниже установленного в Новосибирской области прожиточного минимума. Соглашение направлено на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. При этом выплаты по контракту должны использоваться только по целевому назначению. Это в том числе обучение, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а также развитие подсобного хозяйства.

Для решения вопроса по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.

Ранее сообщалось о том, что в 2021 году в Новосибирской области увеличена социальная поддержка для полумиллиона детей.