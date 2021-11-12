В школах Новосибирской области продолжаются проверки организации безопасности образовательного процесса. Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов совместно с представителями регионального министерства образования 11 ноября проинспектировал СОШ №29 г. Новосибирска, чтобы узнать, как в школе соблюдаются меры антитеррористической, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также посетил урок ОБЖ.

В ходе инспекционной проверки в СОШ №29 вице-губернатор Сергей Нелюбов отметил, что все необходимые требования по обеспечению безопасности выполняются. В школе обеспечено внутреннее и наружное видеонаблюдение (установлено 20 видеокамер), имеется тревожная сигнализация, проводятся плановые тренировки с учениками по эвакуации. В школе обучается более 618 детей, график начала занятий выстроен эффективно, потоки детей разведены, соблюдаются все требования эпидбезопасности, проводится термометрия, работают 9 рециркуляторов по обеззараживанию воздуха.

На встрече с педагогами Сергей Нелюбов подчеркнул, что создание безопасной образовательной среды – важнейший приоритет в работе правительства Новосибирской области. «В школах региона осуществляется физическая охрана – работают камеры видеонаблюдения во внешней зоне и внутри образовательной организации, противопожарный мониторинг, обеспечение безопасности входной группы (кнопки экстренного вызова, металлодетекторы), охрана частными организациями или силами штатных работников образовательных организаций. Это комплексная система мер охраны жизни и здоровья детей. Особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований – это особый проходной режим, термометрия, гибкое расписание, разведение потоков детей, в том числе, в части организации питания. Так, в столовой школы №29 общее количество мест – 108, при этом одновременно здесь питаются не более 50 детей. В школе проводятся уроки ОБЖ, классные часы, на которых поднимаются вопросы обеспечения безопасности жизни, эвакуации», – подчеркнул вице-губернатор.

На обеспечение антитеррористической защищенности и охрану объектов образования в 2021 году правительство региона направило более 700 млн рублей. В 2022 году по региональной госпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» образовательным учреждениям региона будет направлено более 61 млн рублей на модернизацию автоматических пожарных сигнализаций (АПС). Всего в области работает 1770 образовательных организаций – школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Все они на 100% оборудованы системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией и системой пожарного мониторинга.

Министерством образования Новосибирской области в государственные, муниципальные образовательные организации и высшие учебные заведения были направлены «Методические рекомендации по организации действий в кризисной ситуации для участников образовательных отношений в системе общего образования Новосибирской области».

В ходе выездного мероприятия в СОШ №29 Сергей Нелюбов подчеркнул, что проверки обеспечения безопасности образовательного процесса в образовательных организациях будут продолжены.