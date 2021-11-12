Замена устаревающего оборудования, часто построенного еще в советское время, для российской энергетической отрасли более чем актуальна. Для решения этой проблемы в 2010 году была запущена первая федеральная программа модернизации генерирующих объектов, а после ее завершения в 2018 году стартовала новая (договоры о предоставлении мощностей – ДПМ). Представители Сибирской генерирующей компании (СГК) на примере Красноярска рассказали «Континенту Сибирь» о том, как проходит модернизация генерирующих объектов. Успешную практику СГК начинает реализовывать и в других регионах присутствия компании. Также в компании поделились подробностями работы по улучшение окружающей среды в городе.

Где взять деньги на генерацию

ДПМ как форма договора был введен для привлечения в энергетический сектор дополнительных инвестиций. В дальнейшем мощность по этим договорам в течение определенного времени оплачивается по повышенному установленному тарифу, что позволяет инвестору окупить вложенные средства.

«Есть такой показатель, как приведенная стоимость электроэнергии на те инвестиции, которые мы вкладываем. Государство отбирает для федеральных программ модернизации мощности те проекты, у которых этот показатель самый низкий, — прокомментировал заместитель гендиректора и технический директор СГК Олег Петров. — То есть выигрывают те проекты, в которых за меньшие деньги вводится больше киловатт-часов. Например, у Барнаульской ТЭЦ-2 уровень затрат на модернизацию достаточно высок, поэтому мы с этим проектом в конкурсе не победили».

Пока больше всего проектов по обновлению оборудования — за счет госпрограммы и собственных средств — СГК проводит в Красноярске. В ближайшие годы пройдут мероприятия и в других городах, в том числе в Новосибирске.

Олег Петров отметил, что обновление затронет все четыре ТЭЦ, работающие в городе. В частности, на ТЭЦ-3 планируется самая масштабная модернизация оборудования за последние несколько десятков лет — она затронет как прирост мощности (замена двух турбин и двух генераторов, строительство нового котла), так и экологический аспект (три дополнительных электрофильтра). Сумма инвестиций в этот ремонт составит около 12 млрд рублей, а основная часть работ будет выполнена в 2024–2027 годах.

Чего уже удалось добиться по программам модернизации в Красноярске, насколько эффективными они оказались, говорит статистика привлеченных и вложенных средств, предоставленная директором Красноярского филиала СГК Александром Шлегелем. По его словам, в 2019 году объем инвестиций составил 479 млн рублей, в 2020-м — уже 2,2 млрд, а в 2021-м — почти 7,5 млрд. Всего, по оценке Александра Шлегеля, ДПМ-2 принесет региону за пять лет порядка 35,4 млрд рублей.

Еще около 15 млрд рублей компания получит на развитие и поддержание теплосетевого хозяйства до 2029 года в рамках долгосрочного тарифа — той самой «альтернативной котельной». Красноярск перешел на долгосрочное тарифообразование в 2020 году.

Всего СГК планирует до 2026 года инвестировать 168 млрд рублей в программы развития по всем городам присутствия.

Дым выше кратера — что делать с экологией?

Экологический вопрос для Красноярска стоит достаточно остро, и не только потому, что в крае очень развита тяжелая промышленность. Город, в отличие от Новосибирска, расположен в низине. Поэтому если новосибирские ТЭЦ ставят трубы высотой 180 метров и им этого хватает, красноярцы вытягивают их еще почти на сто метров вверх, чтобы дым мог уйти из «кратера».

С 2018 года на красноярских ТЭЦ идет замена батарейных циклонных уловителей на электрические фильтры — только на ТЭЦ-1 их планируется к 2024 году установить 14 штук. Также в программу модернизации станции включено и обновление основного оборудования: два новых котла на замену старых и две новые турбины. «Красноярскую ТЭЦ-1 в прессе любят называть старейшей, но здесь так много оборудования обновлено и продолжает обновляться, что этот термин к ней уже совсем не подходит, — прокомментировал директор ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. — Наша станция не старая, а опытная».

Результатом должно стать снижение общего объема выбросов станции на 25%, в том числе по пыли — на 80%.

Хорошо в городе представлена и система мониторинга выбросов. Если в Новосибирске насчитывается всего несколько станций, установленных метеорологами, то в Красноярске за состоянием воздуха следят десятки постов. А через несколько лет системы онлайн-мониторинга по закону должны появиться на всех крупных промышленных объектах.

Поможет ли это улучшить состояние воздуха в Красноярске? Да. Но производство и энергетика — не единственные источники загрязнения. По мнению экспертов, влияние на экологию зависит не только от объема выбросов, но и от возможности вынести его за пределы приземного слоя, в котором человек живет и работает, — менее 40–50 метров над поверхностью земли.

Таким образом, малые источники тепла наносят экологии города немалый вред — даже не в силу своего количества, а просто потому, что трубы котельных находятся намного ближе к поверхности. Не стоит забывать и о том, что ТЭЦ и крупные предприятия оснащаются качественными системами очистки, регулярно проверяют их и модернизируют, в то время как небольшие котельные позволить себе такого зачастую не могут. Да и питаются эти котельные в Красноярске не газом, как в Новосибирске или Омске, а углем.

Хорошо забытое старое — как очистить частный сектор?

Еще один фактор, влияющий на экологию города, — это индивидуальные жилые дома, подавляющее большинство которых отапливается самостоятельно.

По словам руководителя программ развития Красноярского филиала СГК Виталия Скальского, на сегодня в городе насчитывается около 15 тысяч индивидуальных жилых домов, 88% которых согреваются от твердотопливных источников — то есть угольных или дровяных печей. При этом на производимую гигакалорию малая домовая печь производит в семь раз больше загрязняющих веществ по сравнению с ТЭЦ — 21 кг против 3.

«То, что в режиме «черного неба» виновата СГК, на мой взгляд, бред», — прокомментировал он. И в качестве иллюстрации предложил сравнить Красноярск с Минусинском, где нет тяжелой промышленности, а единственная ТЭЦ находится за городской чертой, и роза ветров относит выбросы оттуда в сторону от города. Зато на 68 тысяч жителей есть 10 тысяч частных домов, абсолютное большинство которых топятся от печей. Итог — состояние воздуха в Минусинске хуже, чем в миллионном Красноярске, а в некоторых районах нормы по бензапирену (сильному канцерогену) превышают ПДК в 90 раз.

Магистрального газопровода в Красноярске нет, используется сжиженный газ. Соответственно, газовое отопление в Красноярске не пользуется популярностью (его использует всего 1% домов), основной альтернативой остается электричество. Сейчас таких домов всего 6%.

В чем главное препятствие? Как и во многих других случаях — в цене. Тариф на электроэнергию в Красноярске сегодня — 3,2 руб./кВт•ч с НДС. Виталий Скальский назвал другую цену, которая способна будет обеспечить паритет, — не больше 1 руб./кВт•ч. Можно ли такого достичь, и если да, то что для этого нужно?

Он добавил, что уже сейчас Россети посчитали объем инвестиций на перевод частного сектора Красноярска на электроотопление — в рамках федеральной программы на это будет выделено около 2 млрд рублей. Средства пойдут на модернизацию электросетевой инфраструктуры, стимулирование потребителей — и на введение того самого льготного тарифа для частного сектора. Для последнего пункта только на субсидии потребуется около 660 млн рублей в год.

Виталий Скальский отметил, что такой льготный тариф уже введен в двух «пилотных» микрорайонах: СВЭМ в Покровке и Лалетино в Базаихе. Всего в эксперименте участвует 296 домов. По результатам проекта будет принято решение о его масштабировании. Было заключено трехстороннее соглашение между «Красноярскэнергосбытом», СГК и собственниками о компенсации 2/3 затрат на электроэнергию в объеме, не превышающем определенный норматив.

Подключилась к экологической программе и СУЭК, материнская компания СГК, которая предложила собственникам частных домов альтернативное топливо — бездымные брикеты по льготной цене, на которые перешли еще свыше 20 домов в кластере СВЭМ.

Программу перевода частных домов на электричество, по его оценке, можно развернуть за 2–3 года.

Угольщики и электромобили — что между ними общего?

Еще одним источником загрязнения, который в любом случае не может вынести выхлопную трубу на сотни метров вверх, являются автомобили, и от них, в отличие от дровяных печей, отказаться вряд ли получится. Но решение здесь похожее — переход на электричество. И Красноярск, по мнению Виталия Скальского, идет верным путем: «За последнее время я уже несколько раз встречал таксистов на электрокаре Nissan Leaf — а это уже показатель. Это говорит о том, что им есть где заряжаться, что на их услуги есть спрос, и с экономикой у них все в порядке», — пояснил он.

На текущий момент в Красноярском крае зарегистрировано около 400 легковых электромобилей (из них 250 — в Красноярске). Всего на них приходится 28 зарядных станций.

В оснащении города электрозарядной инфраструктурой участвует и СГК — у компании уже сейчас работают две зарядные станции (не считая тех, что работают на красноярских ТЭЦ для популяризации электромобилей среди сотрудников компании), и к 2025 году появятся еще четыре.

А еще именно эта компания стала третьей в стране и первой в Сибири, которая начала эксплуатацию электрической «Газели NEXT» с целью наработки опыта использования электротранспорта в сибирском климате. С начала 2022 года машина будет работать в Красноярске.