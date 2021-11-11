Сибирский полпред президента Серышев оценил проекты СО РАН

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев пообещал поддержку сибирским учёным в реализации перспективных проектов. Он встретился с руководством Сибирского отделения Российской академии наук 11 ноября.

Как сообщает пресс-служба Сибирского окружного информационного центра, полпреду представили основные итоги и перспективные направления развития сибирского научного центра на встрече с руководством СО РАН в четверг.

«Сегодня в условиях нового технологического уклада действующие экономические модели претерпевают значительные, в том числе кризисные, изменения. Поэтому важно обеспечить участие научных центров в формировании новых цивилизационных моделей развития», — цитирует пресс-служба Сибирского окружного информационного центра полномочного представителя президента России в СФО Анатолия Серышева, который также заявил о готовности содействовать сибирским учёным в продвижении научных разработок и проектов.

В числе таких разработок и проектов — научные разработки в интересах оборонно-промышленного комплекса, обеспечение импортонезависимости страны, а также развитие экономики и производительных сил Сибири. Кроме того, как как отметил председатель СО РАН Валентин Пармон, новосибирские научные центры планируют создание научной и опытно-экспериментальной инфраструктуры, которая могла бы применяться в режиме центров коллективного пользования.

Председатель СО РАН также напомнил о стартовавшем в конце августа строительстве установки класса mega science – источника синхротронного излучения СКИФ и отметил высокие показатели новосибирского научного центра по ряду параметров. Так, по мультидисциплинарности и эффективности исследований 47% институтов центра отнесены к первой категории, в то время как по стране этот показатель составляет 31%. Кроме того, по словам Валентина Пармона, СО РАН объединяет около трети академического потенциала России.

Напомним, Анатолий Серышев прибыл в Новосибирскую область 21 октября.