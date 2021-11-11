«Экология-Новосибирск» заключила мировое соглашение с одним из оставшихся без расчёта перевозчиков

ООО «Экология-Новосибирск» через арбитражный суд заключило мировое соглашение с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство», признав свою задолженность перед организацией по оплате транспортировки мусора. Рассчитываться с перевозчиком регоператор будет в рассрочку.

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между региональным оператором по обращению в твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» и муниципальной организацией «Спецавтохозяйство» (САХ), оказывающей услуги по перевозке мусора.

По данным суда, «Экология-Новосибирск» признала задолженность перед перевозчиком за оплату транспортировки мусора на сумму около 91 млн руб. за период с мая по декабрь 2019 года, а также отказалась от встречного иска на 272,6 млн руб. Взамен регоператор освобождается от оплаты пени на сумму 6,3 млн руб., а с долгом будет рассчитываться в рассрочку до октября 2023 года.

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» выиграло тендер на перевозку мусора в Новосибирской области, который проводила «Экология-Новосибирск» в 2019 году. Основным конкурентом МУПа на торгах стало крупное ООО «Айсберг», которое также выиграло лот. В октябре САХ потребовал признать банкротство общества.

Ранее также сообщалось, что арбитражный суд удовлетворил иски к «Экологии-Новосибирск» от нескольких перевозчиков, перед которыми компания имела задолженности. До этого регоператор неоднократно привлекался к ответственности за несвоевременный вывоз мусора, а правительство региона заявило о готовности разорвать договорные отношения с компанией из-за недобросовестной работы последней.