В новосибирском микрорайоне МЖК местные жители выступили против строительства торговых павильонов на улице Волочаевской. Согласно наказам местному депутату, здесь должен быть разбит сквер.

В микрорайоне МЖК разгорелся конфликт между местными жителями и коммерсантами. Жители недовольны тем, что вдоль улицы Волочаевской, где ранее планировали обустройство зелёной зоны, началось строительство торговых павильонов. В ситуацию вмешался местный депутат.

«Все заметили, что начали что-то строить на месте снесенных гаражей у дома по адресу: ул. Высоцкого, 31. Никаких документов нам не предоставили. Мы обнаружили здесь рабочих и попросили пока работы приостановить, — рассказал депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько. — Территория числится у нас в наказах избирателей как парковая зона. Мы здесь собираемся делать сквер».

Жители МЖК уже создали петицию за сквер между домом по указанному адресу и ул. Волочаевской на сайте change.org. На текущий момент петицию подписали более 2 тыс. человек.

Встреча жителей МЖК по проблеме сохранения зелёной зоны пройдёт в субботу, в 12.00, по адресу: ул. Высоцкого, 31. На встречу приглашены представители органов власти.