Крупный производитель ЖБИ рассказал о 4-кратном снижении поставок энергетикам в Новосибирске

В этом году большинство филиалов Сибирской генерирующей компании увеличили заказы на ЖБИ для ремонта сетей – кроме Новосибирска, где поставки сократились в разы. Об этом сообщили в компании «Сибэнергопром», одном из крупнейших производителей и поставщиков железобетонных изделий для строительства теплосетей.

Как отметил в интервью порталу «СГК Онлайн» генеральный директор компании «Сибэнергопром» Николай Белкин, основным заказчиком его предприятия, одного из крупнейших производителей и поставщиков железобетонных изделий для строительства теплосетей, остается Сибирская генерирующая компания, на которую приходится около половины заказов.



«Мы понимаем, что перспективы роста спроса на железобетонные изделия есть, так как износ сетей в России очень велик, он составляет от 70 до 90%», – поделился своим мнением Николай Белкин. В качестве иллюстрации он привел рост числа аварий на теплосетях в Новосибирске в этом году. «Объемы поставок по Новосибирску у нас упали в четыре раза в сравнении с прошлым годом. Для сравнения могу привести Кузбасский и Алтайский филиалы СГК, у нас там по этому году идет прирост объема на 5–10 процентов — и такая динамика сохраняется последние несколько лет», — отметил Белкин.

Проблема, по его мнению, заключается в том, что на сегодня в Новосибирске не заключено концессионное соглашение, следовательно, нет ни инвестиционных, ни ремонтных программ. «По факту объемы поставок планировать сложно: каждый год нам выдают техническое задание, но конкретные наименования и объемы поставок определяются только после вскрытия теплотрассы», – добавляет он.

О том, что объем капитального ремонта новосибирских теплосетей в этом году сократился, сообщала и сама СГК. Одной из причин этого компания назвала рост цен на стройматериалы.

Сегодняшнюю ситуацию с ремонтом теплосетей и долгосрочным планированием Николай Белкин сравнил с состоянием дел в столице Казахстана в начале 2000-х годов, где он проживал в те годы. «Каждую неделю на 1–2 дня отключали теплоснабжение – вот результат отсутствия инвестиций и надлежащего финансирования ремонта теплоснабжающих коммуникаций. Если у нас не будет наведен порядок в теплосетевом хозяйстве, мы придем к этому же состоянию очень быстро, — отметил Николай Белкин. — Состояние дел в родном городе печалит: мы видим результат отсутствия инвестиций и надлежащего финансирования ремонта теплоснабжающих коммуникаций. В начале 2000-х годов я некоторое время жил в Казахстане, в Астане. Каждую неделю на 1–2 дня отключали теплоснабжение. Если у нас не будет наведен порядок в теплосетевом хозяйстве, мы придем к этому же состоянию очень быстро».