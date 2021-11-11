В Новосибирске начали банкротить детский лагерь завода «Электрон»

Конкурсное производство инициировано в отношении детского оздоровительного лагеря новосибирского завода «Электрон», сообщается на сайте арбитражного суда. База отдыха потребовала признать себя банкротом.

Арбитражный суд Новосибирской области инициировал конкурсное производство в рамках процедуры банкротства ООО «Детский оздоровительный лагерь «Электрон». Резолютивная часть решения была опубликована на сайте суда на днях.

Компания подала на самобанкротство в конце 2020 года.

«Признать общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Электрон» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 04 мая 2022 года», — говорится в карточке суда.

Конкурсным управляющим должника – открытого акционерного общества «Агрофирма Битки» назначен член некоммерческого партнёрства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражный управляющий «Содействие» Константин Сейфуллин.

Судебное заседание состоится 4 мая 2022 года.

Напомним, заявление о банкротстве новосибирского завода «Электрон» подали сразу несколько кредиторов. Зимой 2020 года арбитражный суд утвердил с ними мировое соглашение. После этого арбитраж освободил экс-гендиректора предприятия Татьяну Молчанову от обязательств перед кредитором Игорем Котовым, которому, согласно мировому соглашению, переходило право собственности на часть зданий и помещений организации. Молчанова, несостоятельности которой потребовал Котов из-за долга в 35 млн руб., так и не была признана банкротом – такое решение суд принял в конце октября.

В 2017 году экс-гендиректор завода обвинила в «недружественном поглощении» новое руководство предприятия, которое, в свою очередь, указало на предполагаемые нарушения со стороны Молчановой.