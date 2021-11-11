399 случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки

11 ноября в Новосибирской области зарегистрировали 399 случаев заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Новосибирской области выявили 75 160 случаев заражения COVID-19. 55 316 пациентов выписаны с выздоровлением, 3 528 скончались.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 399 человек, от заболевания умерли двенадцать пациентов в возрасте от 46 до 85 лет.

В инфекционные стационары с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализирован 3 601 пациент, в отделениях реанимации находятся 310 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 67 пациентам.

В Кузбассе за минувшие сутки зарегистрировали 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией, от заболевания скончались три человека. Медицинскую помощь в регионе получают 2 615 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 387 человек.

В Алтайском крае за сутки заболевание выявили у 510 человек, от COVID-19 погибли 28 пациентов. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 844 пациентов. Тяжело переносят заболевание 846 человек, аппарат ИВЛ требуется 297 пациентам.

Напомним, в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Она необходима для формирования коллективного иммунитета к заболеванию. По данным на 10 ноября, 1 000 456 жителей Новосибирской области привились первым компонентом препарата от COVID-19. Завершили курс вакцинации 849 747 человек.

В Новосибирской области также введена система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий. С 12 ноября мера начнет действовать в отношении заведений общепита.