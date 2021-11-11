В Новосибирской области переписчикам разрешили собирать данные о гражданах через соседей

В Новосибирской области переписчикам населения разрешили собирать данные о гражданах, которые не находились дома или отказались участвовать в анкетировании, у соседей, консьержей, старших по дому и других лиц. Об этом сообщает издание «Новая газета».

«Континент Сибирь» обратился в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат) с целью подтвердить или опровергнуть информацию.

В Новосибирскстате сообщили, что переписчик населения действительно вправе спрашивать информацию о гражданах у соседей. Разрешение действует в некоторых случаях. Так, переписчик может обратиться к соседям, если ему не открывают дверь квартиры для анкетирования — специалист может уточнить, проживают ли в этом помещении люди. В случае, если там есть жильцы, переписчик спросит, сколько человек проживают в квартире, их пол и семейные связи.

«Это не персональные данные. Привлекаются частично административные источники. Специалисты должны получить информацию обо всем населении, задаются достаточно безобидные вопросы: проживают (люди — «Континент Сибирь») или нет, сколько их, кем они друг другу приходятся» — уточнили «Континенту Сибирь» в Новосибирскстате.

Собеседник издания отметил, что такой порядок действий является официальной методологией, когда данные о той части населения, которая не приняла участие в переписи, собираются с привлечением опроса и административных данных.

Напомним, всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. По данным на 8 ноября, в общей сложности ее прошло более 2 млн жителей Новосибирской области, что составляет более 71,9% населения региона.

Жителям Новосибирской области предлагается ответить на 33 вопроса в переписной анкете — с их помощью будет определена численность проживающих на территории региона граждан и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и другое.

Принять участие в переписи можно несколькими способами: заполнить переписные анкеты на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках, а также дождаться переписчика дома.