СК начал проверку гибели жительницы Новосибирска после пластической операции

Следователи организовали проверку по факту смерти жительницы Новосибирска, которая скончалась после пластической операции в красноярской клинике, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи проводят проверку по факту смерти 47-летней жительницы Новосибирска после перенесенной пластической операции.

1 ноября сибирячке провели операцию в одной из клиник пластической хирургии в Центральном районе Красноярска. На следующий день женщина скончалась. По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства смерти женщины и дана комплексная оценка деятельности врачей, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

По данным «NGS24.ru», ведомство организовало проверку после смерти известного новосибирского блогера, персонального фитнес-тренера Яны Фиалковской. Женщина обратилась в клинику, чтобы сделать операцию по коррекции живота и груди.

Напомним, в начале ноября в Новосибирске скончался известный архитектор и реставратор Александр Кулаков. Среди его объектов реставрации НОВАТ и здание Главпочтампта.