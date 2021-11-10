В Новосибирске выстроилась очередь на концерт в ДКЖ из-за проверки QR-кодов

В Новосибирске собралась очередь на входе в ДКЖ, где выступают группа «Нервы» и пародист Максим Галкин.

Вечером 10 ноября в Новосибирске собралась длинная очередь на входе во Дворец культуры Железнодорожников. Видео очевидца опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте. По сообщению паблика, очередь возникла из-за проверки QR-кодов на входе в ДКЖ.

Согласно афише, сегодня в 19:00 в ДКЖ выступает пародист Максим Галкин. При этом в 19:00 в здании также начался концерт группы «Нервы». Выступление последней должны были провести 9 ноября в лофт-парке «Подземка», однако позже перенесли, сообщают организаторы мероприятия в социальных сетях.

Организаторы уточняют, что концерт проводится с соблюдением санитарных мер. Вход допускается только в медицинской маске, лица старше 18 лет должны предъявить паспорт, QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, справку о медотводе или ПЦР-тест. Информацию о проверке документов также подтвердили изданию «НГС» в справочной Дворца культуры.

Напомним, в конце сентября в Новосибирске из-за продления коронавирусных ограничений отменили выступление рэп-исполнителя Face. При этом артист сообщил, что причиной отмены мероприятия стало давление со стороны региональных властей.

Система QR-кодов действует в Новосибирской области с 30 октября. Документ необходим при посещении массовых мероприятий и отдельных организаций, а с 12 ноября — заведений общественного питания, баз отдыха, санаториев, выставочных мероприятий. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, мера может быть отменена в случае снижения заболеваемости COVID-19.