Новосибирские депутаты хотят дать больше денег на «Чистую воду»

В комитетах Заксобрания Новосибирской области рассматривают проект областного бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года. Сегодня, 10 ноября, свои замечания и дополнения в главный финансовый документ области внесли члены комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Параметры областного бюджета на следующий год представил зампред правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. По словам министра, экономика региона практически полностью восстановилась после кризиса 2020 года, вызванного пандемией. В этом году наблюдается значительный прирост собственных доходов (динамика за 9 месяцев составила 128%). Ожидается, что к концу 2021 года областной бюджет вырастет на 12,5 млрд рублей, из них 9,3 млрд – это налоговая отдача экономики региона, говорящая о финансовой эффективности промышленного производства, предприятий малого и среднего бизнеса. Доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в размере 216 млрд 764 млн рублей. Расходы – 224 млрд 920 млн рублей.

Депутатов комитета по строительству, ЖКК и тарифам в первую очередь волновало распределение расходов по тем статьям, которые относятся к их компетенции. Например, у зампреда комитета по строительству Дмитрия Козловского сразу возник вопрос, почему снижены суммы финансирования на программу «Чистая вода»? И это притом, что это направление постоянно недофинансируется. Ответ заместителя министра ЖКХ и энергетики региона Андрея Сулимы депутатов не удовлетворил. Комитет принял решение еще на стадии подготовки законопроекта о бюджете внести поправки, которые увеличат ассигнования на ремонт действующих и бурение новых водозаборных скважин в районах области. Кроме того, депутаты рекомендовали министерству ЖКХ и энергетики рассмотреть возможность профинансировать обеспечение чистой водой частный сектор Новосибирска.

Среди вопросов, связанных с бюджетом, депутаты также акцентировали внимание членов регионального правительства на пересмотре и расширении перечня проблем, на которые можно направлять деньги из депутатского фонда. Как показала практика, сегодня остро стоит вопрос ремонта и реконструкции образовательных учреждений. И депутаты хотели бы иметь возможность направлять из своего фонда средства на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) для аварийных зданий. Зампред комитета Илья Поляков проиллюстрировал ситуацию на конкретном примере. За счет фонда городских депутатов проведена экспертиза здания школы №180 в Заельцовском районе. Выяснилось, что здание в предаварийном состоянии. «Дальше нужно будет проектировать, и дело идет к капитальному ремонту. Возможно ли, чтобы из фондов депутатов Заксобрания можно было тратить на экспертизу и проектирование социально значимых объектов?» – задал вопрос чиновникам депутат.

Первый заместитель председателя Заксобрания региона Андрей Панфёров напомнил, что в районах области большинство школ 60-70-80-х годов постройки. По его мнению, у депутатов от округов должна быть возможность выделять деньги из депутатского фонда на ПСД для модернизации инфраструктуры учреждений образования.

Подводя итог обсуждениям проекта закона об областном бюджете на 2022 год, председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Александр Терепа отметил «искреннее стремление депутатов решить конкретные проблемы». «Следует обсудить реальные параметры увеличения финансирования на «Чистую воду». Попрошу коллег к этому должным образом отнестись, чтобы в процессе подготовки бюджета к следующему чтению по «Чистой воде», модернизации инфраструктуры школ и другим вопросам были сформированы обоснованные цифры», – подчеркнул председатель комитета по строительству.