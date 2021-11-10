В Новосибирске первоклассники получили ожоги глаз во время кварцевания кабинета

Ученики школы №175 в Ленинском районе Новосибирска получили ожоги глаз после включения кварцевого аппарата. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области инициировала проверку.

Инцидент произошел 9 ноября. В школе №175 уборщица принесла в кабинет, где шел урок у первоклассников, кварцевый аппарат, и в соответствии с санитарными требованиями включила его. В результате несколько детей и учитель получили ожоги глаз и кожи лица, сообщается в группе в социальной сети ВКонтакте «Инцидент Новосибирск». Родители учеников вызвали скорую помощь и обратились в больницу.

Родители учеников обратились в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Детский омбудсмен Надежда Болтенко связалась с департаментом образования мэрии Новосибирска и руководством школы, чтобы выяснить, сколько детей пострадали в результате инцидента, и почему кварцевание проводилось во время учебного процесса, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

«В настоящий момент по инициативе уполномоченного выпущен приказ о проведении проверки в образовательном учреждении, ведется педагогическое расследование. По информации, которой располагает уполномоченный по правам ребенка к этой минуте, за медицинской помощью обратились семь человек. Двое предоставили в школу справку от врача с установленными диагнозами «конъюнктивит» и «электроофтальмия»», — указано в сообщении.

Отмечается, что ситуация остается на контроле детского омбудсмена. 11 ноября Надежда Болтенко лично посетит школу, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, ведомство организовало проверку размещенных в СМИ сведений о нарушении законодательства об образовании в школе.

«Прокуратура проверит в деятельности образовательной организации соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм и правил. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сказано в сообщении.

Напомним, в октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 8-летнего мальчика в школе в Новосибирске. В результате инцидента ребенок получил травму позвоночника.