Дорогу «Новосибирск – Толмачево» перекроют для обустройства пункта весового контроля

14 ноября будет полностью перекрыта проезжая часть автодороги К-24 – «Новосибирск — аэропорт Толмачево». Об этом сообщили в ТУАД Новосибирской области.

В управлении уточнили, что дорога будет перекрыта в районе шестого километра, с часа ночи до четырех часов по местному времени.

Причина перекрытия — монтаж фермы в рамках устройства пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах региона.

«Просим водителей заранее выбрать альтернативный вариант движения», — добавили в ТУАД. На сайте ведомства также уточняется, что заказчиком работ выступает ПАО «Ростелеком».

Ранее в ТКАД также сообщили о временном перекрытии еще ряда дорожных участков в регионе для обустройства пунктов весового контроля. Это К-09 в Каргатском районе, К-23 в Барабинском районе, а также три участка в Новосибирском районе — Н-2107, Н-2138 и Н-2145 от Криводановки до Северного обхода. Ограничения продлятся до 15 декабря текущего года.