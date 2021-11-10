Резкое похолодание к концу недели обещают синоптики в Новосибирской области

Синоптики прогнозируют резкое похолодание к концу недели в Новосибирской области. Температура воздуха опустится с +4 до -13 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 10 ноября температура воздуха днем в Новосибирской области составит от -1 до +4 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 18 м/с. В ночь с 10 на 11 ноября столбик термометра опустится от 0 до -5 градусов, а днем поднимется до -1…+4 градусов. Ветер юго-западный, его скорость ночью составит 7-12 м/c, местами порывы до 17 метров в секунду. Днем скорость снизится до 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Синоптики прогнозируют мокрый снег, местами гололедные явления.

В ночь с четверга на пятницу в Новосибирской области ожидается похолодание до -2…-7 градусов, по северу-западу столбик термометра опустится -13 градусов. В регионе также возможен снег. Днем температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

В ночь 13 ноября температура воздуха опустится до -2…-7 градусов, местами до -12 градусов, днем ожидается потепление до -4..+1 градуса.

«В регионе ожидается неустойчивая погода с перепадами температур: показания столбика термометра будут варьироваться с +4 до -13 градусов. Сотрудники МЧС России предостерегают об увеличении риска происшествий из-за образовавшейся гололедицы на дорогах и падения мокрого снега с крыш высотных зданий», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, с начала месяца с тротуаров и проезжей части Новосибирска вывезли 29 тыс. кубометров снега.