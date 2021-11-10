Новосибирскстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в регионе

В Новосибирской области продолжился рост цен на продукты питания. Стоимость огурцов и помидоров за месяц увеличилась более чем на 52%, цена на курицу поднялась на 4%.

По данным Новосибирскстата, цены на потребительском рынке Новосибирской области за прошедший месяц выросли на 1,3% по сравнению с сентябрем. Рост цен на продовольственные товары составил 2,4%, на непродовольственные — 1%.

«Повышение цен на плодоовощную продукцию оказало существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары», — указано в сообщении.

В частности, стоимость огурцов за месяц увеличилась на 52,%, помидоров — 52,3%. Картофель прибавил в цене 28,5%, апельсины — 13,7%, морковь — 11%. Лимоны подешевели на 15,7%, репчатый лук — на 7,2%.

В группе макаронных и крупяных изделий наибольший рост показала цена на гречку — ее стоимость выросла на 7,4%. Рис подорожал на 6,7%, пшено — на 5,2%.

Специалисты также зафиксировали повышение цен на мороженые кальмары (8,4%), рыбу лососевых пород (6,5%), куриные яйца (5,7%), молоко (4,7%), сосиски и сардельки (4,1%). Рост цен также зафиксирован на охлажденную и мороженую курицу ( 4%), пакетированный чай и растворимый кофе (7,9%), мясные консервы для детского питания (6,9%). Уточняется, что в регионе снизилась цена, в частности, на какао (7,7%), черный байховый чай (7,2%), мясо индейки (1,8%).

Отметим, в группе медикаментов и медицинских товаров больше всего за месяц в регионе подорожал аспирин — его стоимость увеличилась на 60,1%.

«За период с начала 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 107,2%. На продовольственные товары цены повысились на 8,8%, непродовольственные — на 8,4%», — сообщает Новосибирскстат.

Напомним, эксперты сообщают о росте цен птицеводческой продукции в Сибири. Закупочная цена тушки цыпленка бройлера в октябре увеличилась на 63% по сравнению с июнем текущего года, куриное филе — на 107%.