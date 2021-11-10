В ГУФСИН России по Новосибирской области сменился руководитель

Занимавший пост руководителя ГУФСИН России по Новосибирской области Юрий Емец возглавил управление Ярославской области. Временно исполняющим обязанности главы новосибирского управления назначен Игорь Новиков.

Как сообщается на сайте ГУФСИН России по Ярославского области, Юрий Емец возглавил ведомство с 1 ноября текущего года. 9 ноября новый руководитель был представлен личному составу управления, представителям областной власти и омбудсменам.

Новому начальнику ярославского УФСИН 45 лет, он родился на Украине. Общий стаж работы в федеральной службе исполнения наказаний – 20 лет. С апреля 2020 года Юрий Емец работал первым заместителем начальника ГУФСИН по Новосибирской области, а позднее возглавил ведомство во временном статусе.

Временно исполняющим обязанности главы ГУФСИН России по Новосибирской области назначен полковник внутренней службы Игорь Новиков. С 2017 года он занимал должность заместителя начальника новосибирского ведомства. Игорь Новиков – уроженец Крыма, заканчивал Новосибирское высшее военное командное училище МВД РФ.

С 1995 по 1996 год участвовал в контртеррористических операциях, обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ. В новосибирской системе исполнения наказаний работает с 2000 года. Более 7 лет возглавлял СИЗО №3.