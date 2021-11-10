Спикер Заксобрания Новосибирской области предложил включить газификацию региона в список объектов на получение инфраструктурных кредитов

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив предложил обратиться к руководству страны с просьбой включить газификацию региона в список объектов на получение инфраструктурных кредитов. Инициативу рассмотрят на сессии областного парламента в ноябре.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив предложил инициировать включение газификации региона в список объектов, на которые область получает инфраструктурные кредиты, на публичных слушаниях по проекту закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов — мероприятие прошло 9 ноября. По мнению председателя областного парламента, это поможет остановить отток населения из ряда районов региона.

Как отметил Андрей Шимкив, для пресечения такой тенденции необходимо создать как рабочие места, так и благоприятные условия для жизни в районах региона. Одной из мер, призванных остановить отток населения, по словам спикера, может стать газификация области – соответствующие мероприятия должны поддерживаться инфраструктурными кредитами.

«Вы знаете моё настороженное отношение к концессиям и ГЧП, но, если вы предложите концессию или ГЧП по газификации области, мы вам стоя поаплодируем! Ведь 21 век, а люди ещё печки топят! Если бы привлечь на газификацию кредиты плюс собственные средства… Говорим: не будет работы – люди уедут. Но будет газ – люди приедут! У нас красивейшая область, каждый район имеет свои особенности, давайте это сделаем: давайте полностью газифицируем область!», — обратился к депутатам председатель областного Заксобрания.

Парламентарии поддержали предложение спикера. Текст обращения к федеральным властям было решено обсудить на профильном комитете Заксобрания, а принять это обращение – на сессии 25 ноября.

Как отметили на заседании, сейчас в Новосибирской области проживает 2 млн 785 тыс. человек. Согласно прогнозам, в 12 районах население региона будет расти или сохраняться. Особенно это касается Новосибирского, Мошковского и Сузунского районов, которые вошли в число лидеров по соответствующему показателю. Однако в 18 районах наблюдается тенденция к уменьшению численности населения. Речь идёт, в частности, об Убинском, Доволенском и Здвинском районах.

Первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров предложил создать план действий, направленных на повышение качества и уровня жизни в районах региона, на уровне минсоцразвития, а депутат Денис Субботин выступил с инициативой подробнее проанализировать тенденции прироста и убыли населения и их причины. Депутат Александр Терепа подчеркнул, что необходимо создавать в муниципальных образованиях новые рабочие места.

Напомним, в сентябре было запланировано газифицировать в Новосибирской области 70 тысяч домов.