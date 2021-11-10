Четырёхзвёздочный отель Cosmos в Омске планируют достроить к осени 2022 года

Строительство четырёхзвёздочного бизнес-отеля Cosmos в Омске, возводящегося к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, планируется завершить осенью 2022 года. Инвестором проекта выступает компания, принадлежащая «АФК «Системе» миллиардера Владимира Евтушенкова.

Девятиэтажный бизнес-отель четырёхзвёздочного уровня Cosmos, который строится в Омске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, планируется сдать в эксплуатацию осенью 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

«Объект планируется сдать осенью следующего года», — говорится в сообщении.

В гостинице будет 204 номера, ресторан, три конференц-зала и тренажёрный зал. В здании также предусматривается подземный этаж. Территорию вокруг отеля планируется благоустроить.

Инвестор проекта — Cosmos Hotel Group, компания принадлежит АФК «Система». Объём выделенных на строительство средств составляет 976,1 млн руб.

По словам главы региона Александра Буркова, инвесторы приняли решение заменить ряд подорожавших зарубежных стройматериалов на российские, которые также были предусмотрены проектом.

«Это основная составляющая, сдерживающая строительство объекта, но надеюсь, что строители войдут в план-график выполнения работ и объект сдадут в срок», — отметил Александр Бурков на официальной странице облправительства в Instagram.

Напомним, в конце 2022 года – начале 2023 года Омская область наряду с Новосибирской областью примет соревнования чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Одно из условий проведения мероприятия – наличие в регионе гостиниц четырёхзвёздочного уровня. Кроме отеля Cosmos в Омске предполагалось строительство отеля Hilton, однако в октябре появилась информация о том, что на месте планируемого объекта возводится гостиничный комплекс GRAND HOTEL OMSK.