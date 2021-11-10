Власти Новосибирской области выделят в 3 раза больше средств на молодёжную политику

10 ноября, на заседании профильного комитета Заксобрания Новосибирской области депутат Дарья Карасева подняла вопрос о причинах значительного увеличения объёмов финансирования по направлению «молодёжная политика».



10 ноября члены комитета по культуре, спорту, образованию, науке и молодёжной политике Законодательного собрания Новосибирской области заслушали доклады представителей профильных министерств регионального правительства о том, как в 2022 году будет распределяться бюджет Новосибирской области.

После оглашения цифр основного доклада, у депутата Дарьи Карасевой, возглавляющей в Заксобрании Новосибирской области фракцию «Новые люди», возник вопрос, почему на направление «молодёжная политика» в 2022 году планируется выделить объём средств, в 3,3 раза превышающий сумму, отводившуюся на те же задачи в текущем году.

Представители исполнительной власти региона ответили, что упомянутая статья областного бюджета в 2022 году будет увеличена для того, чтобы отремонтировать ДК «Юность» в новосибирском Академгородке.

Заместитель председателя комитета по культуре, спорту, образованию, науке и молодёжной политике Заксобрания Новосибирской области Евгений Подгорный добавил к этому, что на ремонт учреждения культуры удалось изыскать порядка 34 миллионов рублей. По словам парламентария, это дополнительные средства и финансирование ремонта ДК «Юность» не приведёт к сокращению списка запланированных в Новосибирской области мероприятий в части молодёжной политики.