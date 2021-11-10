Расследование уголовного дела о хищении 300 млн рублей из банковских ячеек в Новосибирске приостановлено

Следствие по уголовному делу о пропаже крупной суммы денег из банковских ячеек VIP-отделения Альфа-Банка приостановлено. Об этом «Континенту Сибирь» рассказал один из пострадавших – адвокат Юрий Гольдберг.

Он уточнил, что постановление о приостановлении расследования уголовного дела получил утром 10 ноября.

«Сообщаем, что предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному 16 ноября 2020 года по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — говорится в документе, который предоставил адвокат.

«Континент Сибирь» отправил официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области для подтверждения этой информации. На момент публикации материала комментарий не был получен.

Юрий Гольдберг отметил, что больше всего в сложившейся ситуации его расстраивает позиция банка, где пропали деньги, и отсутствие его реакции на произошедшее.

«Когда все только произошло, было ощущение, что деньги и виновные в хищении в скором времени найдутся. Но сейчас, по истечении года, пришло понимание, что этого не случится. Я, конечно, разочарован, как проведено следствие, но больше всего поражает, как в этой ситуации проявил себя банк – это шок для меня и моего окружения», — добавил он.

Напомним, что о резонансном деле с пропажей крупной суммы денег из банковских ячеек в одном из отделений Альфа-Банка стало известно в ноябре 2020 года. В отдел полиции Центральный УМВД России по городу Новосибирску обратились несколько граждан с заявлениями о хищении денежных средств из банковских ячеек. Деньги в одной из ячеек, предположительно, могли принадлежать бизнесмену Вячеславу Певневу. Деньги, пропавшие из других ячеек, принадлежали новосибирскому адвокату Юрию Гольдбергу и Игорю Макарову, которые дали подробные интервью «Континенту Сибирь». Правоохранительными органами была начата доследственная проверка по этому делу.

В конце мая 2021 года под подозрение в пропаже денег попала сотрудница Альфа-Банка Алина Третьякова, у которой правоохранители провели обыск, после чего увезли её в отделение полиции. Адвокат Третьяковой тогда же заявил, что считает ее задержание необоснованным, и что на неё якобы оказывается психологическое давление со стороны правоохранителей. Позже ее освободили, не предъявив никаких обвинений. VIP-отделение Альфа-Банка, где произошла пропажа крупной суммы денег из банковских ячеек, закрылось в июле текущего года.