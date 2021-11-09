Адвокату, передававшему взятки экс-главе отдела СК, огласили приговор в Новосибирске

Суд вынес приговор адвокату Алексею Тишкевичу, обвиняемому в передаче взяток экс-главе Заельцовского межведомственного отдела СКР в Новосибирске Юрию Лущенкову. Защитник получил условный срок.

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил адвоката Алексея Тишкевича, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Ему также назначили штраф в двукратном размере переданного незаконного вознаграждения — 4 млн руб. и запретили заниматься адвокатской деятельность в течение трёх лет.

По данным следственных органов, Тишкевич незаконно передавал деньги бывшему главе Заельцовского межрайонного отдела Следственного комитета РФ в Новосибирске Юрию Лущенкову, осуждённому на шесть лет колонии строгого режима.

Напомним, приговор Юрию Лущенкову был вынесен в сентябре. Экс-начальнику следственного отдела также назначили штраф в размере 2,5 млн руб., при этом его лишили звания полковника юстиции.

Юрий Лущенков обвинён в трёх эпизодах получения взяток на общую сумму более 2 млн руб. и незаконном хранении патронов. По данным следствия, с октября 2019 года по январь 2020 года он за денежное вознаграждение предоставлял адвокатам доказательства по делам об организации подпольных казино. Среди них были протоколы допросов свидетелей, в том числе засекреченные, и результаты проведённых экспертиз. Защитники также выступали посредниками при передаче взяток.

Лущенкова задержали в конце января 2020 года. Летом 2020 года он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и был отпущен под домашний арест.

Адвокаты Алексей Тишкевич и Олег Чижиков были задержаны по подозрению в участии в незаконных сделках также зимой 2020 года. Весной 2021 года Чижиков скончался.