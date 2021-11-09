Минтранс Новосибирской области проверит качество ремонтируемых дорог после инцидента с грубым рабочим

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области направило дополнительный независимый лабораторный контроль на дороги, которые ремонтируются за счёт бюджета региона. Проверку власти инициировали после сообщений о проведении работ в условиях снегопада, а также инцидента с нагрубившим жителям рабочим.

В связи с сообщениями о ремонте дорог в условиях снегопада министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области усилило работу с заказчиками и подрядчиками, сообщает правительство региона 9 ноября.

На объектах в Новосибирске проведут лабораторный контроль качества выполненных работ, по его результатам специалисты примут решение об их соответствии действующим нормативным требованиям. Проверка пройдёт, в частности, на улице Блюхера, где, согласно публикациям, произошёл инцидент, связанный с грубым обращением рабочего с гражданами – там ремонтировали тротуар в рамках муниципальной программы. Заказчиком этих работ выступает мэрия города.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провело разъяснительную работу с представителем заказчиков дорожно-строительных работ — мэрией Новосибирска. Городские власти, в свою очередь, организовали беседу с подрядчиками о недопустимости проведения ремонта с нарушением технологии, а именно в период выпадения осадков. Подрядчику указали и на необходимость корректного обращения с гражданами.

После инцидента региональный минтранс дополнительно направил независимый лабораторный контроль качества на участки автомобильных дорог, ремонт на которых выполняется за счёт средств областного бюджета, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, ужесточить контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства губернатор Андрей Травников поручил на оперативном совещании 1 ноября. Как доложил главе региона глава областного минтранса Анатолий Костылевский, объекты, качество работ на которых признано неудовлетворительным, приняты не будут.