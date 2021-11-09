В Бердске осудят не отреагировавшего на крики о помощи экс-полицейского

Бывшего сотрудника полиции в Бердске, не отреагировавшего на информацию о криках в одной из квартир, где позднее произошло убийство, будут судить за халатность.

Следователи завершили уголовное дело в отношении 30-летнего бывшего дежурного отдела полиции в Бердске, которого обвиняют в совершении преступления по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, 28 марта обвиняемый заступил на службу в качестве помощника оперативного дежурного. Утром 29 марта в дежурную часть отдела МВД РФ по Бердску поступило сообщение от женщины об угрозах убийством со стороны мужа. Сотрудники правоохранительных органов доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства, откуда после профилактической беседы он был отпущен.

Через несколько часов в дежурную часть поступило сообщение от соседки ранее звонившей женщины о том, что из квартиры последней слышны крики о помощи.

«Фигурант по делу, который в это время находился в помещении дежурной части один и должен был выполнять все обязанности дежурного, своевременно на поступившее сообщение не отреагировал и никаких мер по пресечению противоправных действий мужчины в отношении своей супруги не принял. В результате чего женщина, просившая о помощи, была убита собственным мужем», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи установили, что в случае своевременной реакции дежурного на поступившее сообщение, полицейские могли прибыть на помощь женщине в течение трех минут, что могло спасти ей жизнь.

Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый не признал вину.

Кроме того, по результатам служебной проверки, назначенной начальником ГУ МВД России по Новосибирской области, к дисциплинарной ответственности привлечены начальник отдела МВД России по городу Бердску, его заместитель, начальник дежурной части и оперативный дежурный.

Напомним, в конце октября фигурантам уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кузбассе, в котором погибли 60 человек, вынесли обвинительные приговоры. Им назначили от пяти до 14 лет лишения свободы.