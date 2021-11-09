3 500 жителей Новосибирской области скончались от COVID-19

По данным оперативного штаба, общее число смертей от COVID-19 в Новосибирской области достигло 3 500.

С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 74 356 случаев заражения COVID-19. 54 935 пациентов выписаны с выздоровлением, 3 500 скончались.

За минувшие сутки заболевание выявили у 394 жителей региона, скончались четырнадцать пациентов в возрасте от 47 до 87 лет.

В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 876 жителей региона, в отделениях реанимации лечатся 325 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 52 пациентам.

В Кузбассе за прошедшие сутки заболевание выявили у 336 человек, умерли четыре пациента. Медицинскую помощь в регионе получают 2 488 жителей региона с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 352 человека.

В Алтайском крае за сутки выявили 508 новых случаев заболевания коронавирусом, от заболевания скончались 30 человек. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 787 пациентов. Тяжело переносят заболевание 823 человека, аппарат ИВЛ требуется 306 пациентам.

Напомним, накануне в Новосибирской области зафиксировали суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у 400 человек. Из-за ситуации с ковидом в регионе с 12 ноября вводят новые ограничительные меры. В Новосибирской области будет расширен список мест, куда можно попасть только с QR-кодом. В него вошли, в частности, предприятия общественного питания и базы отдыха. При этом в регионе разрешается работа общепита с 23:00 до 06:00.