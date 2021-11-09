Следственный комитет закрыл одно из уголовных дел красноярского бизнесмена Быкова

Следователи закрыли уголовное дело о неуплате налогов в отношении красноярского политика и бизнесмена Анатолия Быкова. Как сообщили в региональном СУ СКР, подсудимый полностью рассчитался с задолженностью.

Следственный комитет закрыл уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере в отношении красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого парламента Анатолия Быкова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия 9 ноября.

«Уголовное дело прекращено», — сообщили в ведомстве, отметив, что Анатолий Быков полностью возместил причинённый бюджету ущерб. Бизнесмен, в частности, уплатил более 60 млн руб. задолженности по налогам и более 15 млн руб. пеней и штрафов – всего более 75 млн руб.

Напомним, в сентябре Анатолий Быков был приговорён к 13 годам лишения свободы по уголовному делу об организации двойного убийства. Защита обжаловала решение суда.

Сейчас в отношении Быкова расследуется уголовное дело об организации преступного сообщества и уже завершено расследование дела о подстрекательстве к убийству по найму и подстрекательству к покушению на убийства двух лиц по найму. Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года.